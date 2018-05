Dan Barna: Sunt solidar cu preşedintele Iohannis şi, dacă voi primi o amendă, voi fi încântat

Preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dan Barna, şi-a declarat solidaritatea cu preşedintele Klaus Iohannis, după ce acesta a fost amendat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, adăugând că va fi încântat dacă va primi la rândul său o amendă din partea CNCD pentru folosirea termenului "penali"."Sunt chiar solidar cu preşedintele şi dacă mâine voi primi o amendă, sunt încântat de asta. (...) Într-o ţară normală un preşedinte e condamnat când constată un fapt obiectiv? Într-o ţară normală, o persoană condamnată care primeşte stigma unui judecător stă deoparte. În campania noastră 'Fără penali în funcţii publice' despre asta e vorba. Pe perioada condamnării şi până la reabilitare să nu mai reprezint statul acesta. Noi ce mesaj le dăm tinerilor? Că în ţara noastră e OK să fii condamnat, e OK să fii hoţ, e OK să furi bani publici şi să conduci mai departe ţara", a spus el, la Digi 24, în momentul în care moderatorul emisiunii a remarcat că USR a preluat termenul "penali" în campania sa.Liderul USR a mai atras atenţia asupra faptului că justiţia a devenit subiectul central al dezbaterilor din România, în detrimentul altor teme."România are de doi ani de zile o problemă majoră cu subiectul justiţie. Dimineaţa, la prânz şi seara, noi discutăm numai despre justiţie. Nu am mai vorbit despre autostrăzi, spitale, infecţii nosocomiale de foarte mult timp. Şi toate astea se întâmplă pentru că chiar avem persoane condamnate penal care sunt în fruntea ţării şi ni se livrează mesajul că e în regulă să fie acolo. Asta e revoltător. Şi atunci când preşedintele spune explicit: 'Da, nişte persoane condamnate penal...' - pentru că Liviu Dragnea e condamnat penal (...) - când spune explicit lucrul acesta, lucru pe care îl ştie toată ţara, e condamnat cel care spune, este condamnat cel care anunţă că în piaţa publică are loc un viol colectiv. Ceea ce e revoltător. Soluţia, de fapt, e elementul pe care îl avem şi în campania noastră 'Fără penali în funcţii publice'", a apreciat Dan Barna.Colegiul director al CNCD a adoptat, în şedinţa de miercuri, o hotărâre prin care preşedintele Klaus Iohannis a fost amendat cu suma de 2.000 de lei pentru utilizarea termenului ''penali''.Administraţia Prezidenţială a anunţat că preşedintele Klaus Iohannis va contesta la instanţa competentă decizia CNCD. AGERPRES/ (A - autor: Irinela Vişan, editor: Karina Olteanu, editor online: Daniela Juncu)

