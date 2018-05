liveTEXT, VIDEO + FOTO ACUM Juventus o demolează pe Milan în finala Cupei! Patru goluri în a doua repriză

21:20

Rafael Nadal, liderul din clasamentul ATP, a debutat în turneul de la Madrid cu o victorie convingătoare, 6-3, 6-1 în fața francezului Gael Monfils (41 ATP). Cu excepția primelor 3 game-uri, care au fost extrem de disputate și în care Monfils a opus o rezistență serioasă, Nadal a dominat cu autoritate meciul, confirmând forma bună arătată pe zgură și în acest an.How does he do it...?#MMOPEN pic.twitter. ...