Noi informații despre starea de sănătate a lui Cristian Țopescu!

Vești proaste în lumea filmului internațional. Regizorul Terry Gilliam a suferit un accident cerebral minor. Potrivit presei din Regatul Unit, artistul se recuperează în reședința sa din Londra, după ce ieri seară a fost externat. Cea mai recentă peliculă regizată de el, „The man who killed Don Quixote", este programată pentru proiecție în închiderea Festivalului de […]