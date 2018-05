Monica Tatoiu, prima apariție la TV după ce s-a spus că a murit: „M-au sunat prietenii plângând”

18:30

Facebook nu va mai accepta reclame din afara Irlandei corelate postărilor privind referendumul de legalizare a avortului ce va avea loc la 25 mai în această ţară profund catolică, conform unui anunţ făcut marţi de gigantul social media american care încearcă să-şi îmbunătăţească transparenţa privind publicitatea politică, transmite Reuters. Compania americană, aflată în centrul controverselor […]