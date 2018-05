Reacția lui Cosmin Cernat după ce a fost acuzat că ține cu „faimoșii”, la Exatlon

19:20

Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a decis miercuri că preşedintele a discriminat. Astfel, CNCD a hotărât, la un vot diferenţă, că termenul "penali" folosit de preşedinte depăşeşte limita libertăţii de exprimare. Ca urmare, şeful statului trebuie să plătească o amendă de 2.000 de lei. În schimb, a fost respinsă plângerea la adresa Laurei Kovesi. CNCD […]