Detalii noi despre moartea lui Victor Spirescu, primul român care “a invadat” Marea Britanie

09:40

Cântăreața Rubuy a afirmat că are de furcă cu ANAF-ul și că nu înțelege cum i se opresc bani, deși ea nu are încasări. Ruby, una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicală din România, a declarat, la o emisiune de televiziune, că are probleme cu ANNAF-ul. Cântăreața susține că i pus frecvent […] Post-ul Ruby are probleme cu ANAF-ul. “Eu nu prea încasez” apare prima dată în Libertatea.ro.