Braşov: Un mort şi patru răniţi, după ce un tractor s-a răsturnat pe marginea DC 21 în zona Ungra-Dăişoara

06:10

Trimisul special al AGERPRES Oana Ghiţă transmite: Trupa The Humans, ce reprezintă România la Eurovision 2018, va cânta joi, în semifinala a doua, pentru un loc în finala cântecului european.Artiştii români au cântat, miercuri seara, piesa "Goodbye", în show-ul dedicat juriului de specialitate. Ei intră în concurs cu numărul 2.Semifinala a doua marchează revenirea Rusiei în competiţie, după ce reprezentantei acestei ţări i-a fost interzisă prezenţa la Eurovision 2017, ce a avut loc la Kiev, în contextul conflictului Rusia-Ucraina.Astfel, Julia Samoylova - artista aleasă pentru a reprezenta Rusia în 2017 - concurează, de data aceasta la Eurovision 2018, cu piesa "I Won't Break".Ordinea de intrare în competiţie a artiştilor din cea de-a doua semifinală, în ordinea evoluţiei este următoarea: Alexander Rybak, cu piesa "That's How You Write a Song" (Norvegia), The Humans, cu "Goodbye" (România), Sanja Ilić & Balkanika, cu "Nova Deca" (Serbia), Jessika featuring Jenifer Brening, cu "Who We Are" (San Marino), Rasmussen, cu "Higher Ground" (Danemarca), Julia Samoylova, cu "I Won't Break" (Rusia), DoReDoS, cu "My Lucky Day" (Republica Moldova), Waylon, cu "Outlaw In 'Em" (Olanda), Jessica Mauboy, cu "We Got Love" (Australia), Ethno-Jazz Band Iriao, cu "For You" (Georgia), Gromee feat. Lukas Meijer, cu "Light Me Up" (Polonia), Christabelle, cu "Taboo" (Malta), AWS, cu "Viszlát Nyár" (Ungaria), Laura Rizzotto, cu "Funny Girl" (Letonia), Benjamin Ingrosso, cu "Dance You Off" (Suedia), Vanja Radovanović, cu "Inje" (Muntenegru), Lea Sirk, cu "Hvala, ne!" (Slovenia) şi Melovin, cu "Under The Ladder" (Ucraina).Joi este rândul publicului să voteze artiştii favoriţi din semifinala a doua.În urma show-ului vor fi alese încă zece finaliste, ce se vor alătura în finala de sâmbătă primelor 10 alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public, anume reprezentanţii următoarelor ţări: Albania - Eugent Bushpepa, cu "Mall", Austria - Cesár Sampson, cu "Nobody But You", Bulgaria- EQUINOX, cu "Bones", Cipru - Eleni Foureira, cu "Fuego", Republica Cehă - Mikolas Josef, cu "Lie To Me", Estonia - Elina Nechayeva, cu "La Forza", Finlanda - Saara Aalto, cu "Monsters", Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, cu "Together", Israel - Netta, cu "Toy" şi Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old".Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision - grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5", anume Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie - şi ţara gazdă, Portugalia.Franţa este reprezentată de Madame Monsieur, cu "Mercy", Germania, de Michael Schulte, cu "You Let Me Walk Alone", Italia, de Ermal Meta şi Fabrizio Moro, cu "Non Mi Avete Fatto Niente", Spania - Amaia y Alfred, cu "Tu Canción", Marea Britanie - SuRie, cu "Storm" şi Portugalia- Cláudia Pascoal, cu "O Jardim".Votul publicului şi votul juriului de specialitate au ponderi egale. Show-urile Eurovision au loc la Altice Arena, din Lisabona. AGERPRES/(AS -editor: Karina Olteanu, editor online: Anda Badea)