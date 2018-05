ICCJ dă undă verde DNA pentru anchetarea lui Mircea Negulescu; Plângerea viza fapte de corupție pretins comise de procuror pe baza funcției

12:30

Bucureștiul, candidat să organizeze Final Four Liga Campionilor 2020 la handbal feminin. Primăria Capitalei ar participa cu… locația Arena Națională, stadion cu o capacitate de 53.000 de locuri! Sala Polivalentă din Budapesta mai are încă un an, 2019, în care cele patru echipe care se vor califica îşi vor disputa trofeul Ligii Campionilor. Pentru perioada […] Post-ul Bucureștiul, candidat să organizeze Final Four Liga Campionilor 2020 la handbal feminin. Arena Națională ar putea bate recordul de audiență la un meci de handbal apare prima dată în Libertatea.ro.