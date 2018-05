Radu Mazăre a trimis Instanţei supreme un certificat prin care solicită azil în Madagascar

13:40

Peste 200 de modele auto, din care 20% electrice şi hibrid, sunt expuse de către cei mai importanţi importatori şi dealeri auto, în perioada 10 - 13 mai, în cadrul Salonului Auto Bucureşti (SAB) - Spring Edition, organizat la Romexpo.Organizatorii evenimentului, ajuns la cea de-a IV-a ediţie, au precizat, în conferinţa de inaugurare organizată joi, că mizează pe o creştere de 10% a numărului de vizitatori, în comparaţie cu anul anterior. "Estimăm pentru ediţia din acest an a SAB - Spring Edition o creştere de cel puţin 10% faţă de anul trecut, dacă şi vremea ţine cu noi. Anul trecut, am avut aproximativ 30.000 de vizitatori", a spus Sorin Rădăcineanu, unul dintre organizatorii SAB - Spring Edition. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOÎn ceea ce priveşte partea expoziţională, în acest an gama de autovehicule cuprinde peste 200 de modele, de la automobile sport şi eco la cele 4x4. "Segmentul autoturismelor electrice este în acest an foarte bine reprezentat. Ne dăm seama cu toţii că acesta este viitorul. Anul acesta, din totalul celor peste 200 de modele auto expuse, circa 40 sunt autoturisme ecologice", a afirmat Albert Kiss, coordonator de proiect. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOConform organizatorilor, la nivel general, de la standuri nu lipsesc modelele şi ofertele pentru maşini 4x4, eco şi sport de la Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Land Rover, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Suzuki, Toyota şi Volvo.De asemenea, în cadrul ediţiei din acest an a SAB - Spring Edition, gama de autovehicule electrice şi hibrid este puternic reprezentată de către importatorii şi dealerii prezenţi.Ţiriac Auto aduce la standurile outdoor atât pentru automobilele noi şi modelele din portofoliul Ţiriac Automobile, cât şi pentru zona de service şi piese. Pe lista modelelor auto ce pot fi admirate de către public se află: Ford, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz şi Mitsubishi. În plus, sunt expuse şi automobile cu propulsie electrică sau hibridă, precum: Ford Mondeo, Vignale Hybrid, Mercedes-Benz B Electric şi Mercedes-Benz GLE Hybrid.Pe durata celor patru zile de expoziţie, distribuitorul autorizat Auto Perugia va fi prezent la SAB - Spring Edition cu modele 4x4 şi sport, expuse pe o suprafaţă de 500 mp. Importatorul va expune mărcile Alfa Romeo, Jeep, Fiat şi Fiat Professional, iar modelele pe patru roţi anunţate sunt: Jeep Grand Cherokee Trailhawk, Jeep Renegade, Alfa Romeo Stelvio şi Fiat 500 - 60 anniversary.Volvo a ajuns la Romexpo prin intermediul Primus Auto, care va expune un portofoliu de autovehicule, printre care XC40 (maşina anului 2018 în Europa), XC60 (maşina anului în lume - premiu decernat la Salonul Auto de la New York, cât şi la alte evenimente auto), V40, XC90, V90CC şi S90.Tot la SAB - Spring Edition, Toyota este reprezentată de cel mai nou dealer din Capitală, Toyota Bucureşti Vest şi expune în cadrul evenimentului toată gama de modele, respectiv convenţionalul Corolla şi hibridele Yaris, Auris, C-HR şi RAV4.Autonet aduce la standul propriu mărcile Suzuki şi Kia. În timp ce la standul rezervat Suzuki este expus modelul Vitara, alături de Suzuki SX4 S-CROSS, Swift şi crossover-ul ultra-compact Ignis, în perimetrul mărcii Kia este dezvăluit Kia Sportage alături de "fratele său" hibrid Niro, dar şi modelele Stonic, cee'd, Rio şi Sorento.Dealerul auto Rădăcini participă la ediţia din acest an a SAB - Spring Edition cu principalele modele din gama de autoturisme Opel şi Citroen, respectiv: Opel Corsa, Opel Grandland X, Opel Crossland X. Totodată, gama Citroen este reprezentată de C4 Cactus, C3 Aircross C-Elysee, dar şi de modelele din gama comercială Opel Movano, Opel Vivaro Crew Cab şi Citroen Spacetourer.În premieră, Rusautopres expune la Salonul de profil de la Bucureşti marca Lada, cu a sa gamă de modele Lada Vesta, Lada 4x4 Urban şi Lada 4x4 Pack.Segmentul de echipamente şi accesorii este reprezentat la această ediţie de companii, precum Cadouri Grozave, Constantin Nautics, Draper Romania prin Stefanclayt, Fx Auto, GTC Auto Trade, Hosch Industrial Glue, My Moto Tuning, New Wave Business, Pumps Factoy, Smart Floors, Şcoala Hey Moto, Transportor Personal.O altă atracţie pregătită de către organizatorii SAB - Spring Edition este #StreetFoodPark - un eveniment special dedicat culturii culinare stradale alături de cei mai cunoscuţi artizani din domeniu.Pe zona de reprezentaţii auto, sunt anunţate show-uri de drift exclusive oferite de DCB - Club Management, cel mai mare club din Bulgaria ce are în componenţă piloţi campioni şi vicecampioni europeni. În acest sens, 16 piloţi de drift naţionali şi internaţionali îşi vor uni talentul şi profesionalismul în a oferi publicului vizitator o atmosferă sport inedită. În zonele dedicate sunt aşteptaţi Sorin Ene, vicecampion King of Europe 2017, campion naţional 2015, vicecampion naţional 2013, precum şi Angyal Zoltan (Ungaria), cu demonstraţii de moto.Organizatorii evenimentului auto - motor - sport de la Romexpo mizează pe atragerea unui număr de aproximativ 40.000 de vizitatori la standurile amplasate în zona outdoor.Programul de vizitare a SAB - Ediţia de primăvară este: joi, 10 mai 2018 (între orele 12:00 - 20:00), vineri şi sâmbătă, 11-12 mai (între orele 10:00 - 20:00) şi duminică, 13 mai, între (10:00 şi 18:00).Preţul unui bilet de acces este de 20 de lei, iar tariful de parcare 3 lei/oră. Accesul copiilor sub 7 ani şi al persoanelor cu dizabilităţi este gratuit. AGERPRES/(A, AS - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)