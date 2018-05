MUZICĂ NOUĂ: Asta este colaborarea momentului! AMI și Tostogan'S "sunt bine" și ne cântă de dragoste și dor. Piesa care se transformă în cea mai frumoasă declarație de iubire!

13:40

Într-un fotbal românesc în care se poate orice, nu mai este un secret pentru nimeni faptul că FCSB (fosta Steaua) are, de ani buni, un singur antrenor: Gigi Becali! El nu are licență PRO și nici vreo școală în domeniu, însă are bani, influență și multă supunere din partea tuturor ”secunzilor” pe care îi angajează la echipă. Rând pe rând, antrenori cu nume, debutanți sau chiar ”veterani”, ajung sub bagheta lui Gigi Becali, sunt plătiți, însă și umiliți fără limită. Chiar ieri, într-un nou exces d...