Avocat: Radu Mazăre are azil politic în Madagascar

„În legătură cu candidatura noastră la Consiliul de Securitate este unul dintre elementele de analiză. Într-adevăr, există posibilitatea să fie afectată această campanie. Noi avem cam 43 de state arabe și musulmane cu care avem încheiate înțelegeri reciproce de a ne sprijini, inclusiv pentru candidatura noastră la Consiliul de Securitate. Va trebui să vedem în ce măsură lucrurile vor evolua într-o direcție sau alta”, a declarat Meleșcanu după ce Ponta l-a întrebat dacă va fi afectată candidatura României la Consiliul de Securitate al ONU în 2019 de anunțul privind intenția de a muta Ambasada României la Ierusalim. Ministrul de Externe a precizat că „preocuparea pentru dezvoltarea relațiilor cu lumea arabă este una dintre prioritățile programului de guvernare” și a precizat că se lucrează la pregătirea unui turneu al premierului în țările arabe. „Din acest punct de vede vă spun că am reușit un lucru: organizarea unei comisii mixte cu Emiratele Arabe Unite, ocazie pe care am folosit-o pentru a organiza o întâlnire cu oamenii de afaceri din Emiratele Arabe și cei din România, care s-a soldat cu câteva înțelegeri foarte interesante. Am vizitat patru țări arabe - Algeria, Tunisia, Maroc și Libia. (...) avem intenția, am discutat cu autoritățile palestiniene, pentru organizarea unei comisii mixte la București în acest an sau anul viitor și sperăm să ne putem concentra pe câteva proiecte. Avem o vizită agreată a regelui Iordaniei în România și lucrăm la un turneu al doamnei prim-ministru, care urmează traseul - Arabia Saudită, Qatar, Kuwait, probabil, se va adăuga Oman și Emiratele Arabe Unite”, a explicat Meleșcanu. România și-a depus, în 2006, candidatura pentru un nou mandat de membru nepermanent al Consiliului de Securitate al ONU, pentru locul alocat Grupului Est-European, în intervalul 2020-2021. Alegerile vor avea loc în iunie 2019.