Ministerul de Externe sirian: Atacurile israeliene marchează o nouă fază în războiul din Siria

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: CSM Bucureşti şi Gyori Audi ETO KC, singurele campioane europene din Final4-ul Ligii Campionilor la handbal feminin de la Budapesta (12-13 mai), se vor înfrunta sâmbătă în prima semifinală cu gândul doar la victorie, iar meciul se anunţă o încleştare de proporţii pe parchetul din Papp Laszlo Sportarena.Cele două echipe se cunosc foarte bine şi au împărţit victoriile în grupa principală (28-22, 24-28). CSM Bucureşti are avantajul unor jucătoare de clasă precum Cristina Neagu, Marit Frafjord, Isabelle Gullden sau Amanda Kurtovic, în timp ce Gyor, lipsită de aportul Norei Mork şi a Zsuzsannei Tomori, se bazează pe omogenitate, pe inspiraţia antrenorului Ambros Martin şi pe publicul propriu. Tehnicianul spaniol este la final de ciclu cu Gyor şi un nou trofeu ar fi cadoul cel mai bun de despărţire.Suedezul Per Johansson, chemat doi ani la rând pe post de pompier de serviciu la CSM Bucureşti, ar putea continua şi sezonul viitor pe banca echipei campioane a României dacă va califica echipa în finala de la Budapesta. Totul depinde de cum va şti scandinavul să ducă echipa din nou la potenţialul din meciul cu Metz HC, din prima manşă a sferturilor, când nimeni din lume nu ar fi făcut faţă CSM-ului.Cristina Neagu, liderul echipei CSM Bucureşti, a opinat că apărarea va decide soarta confruntării cu Gyor, dar în meciurile din acest sezon româncele ocupă ultimul loc din echipele calificate în Final Four la acest capitol, cu 339 goluri încasate în 14 meciuri. Gyor ocupă primul loc cu 319 goluri primite.CSM Bucureşti, campioana din ediţia 2015/2016, locul 3 la ediţie de anul trecut, mai are în lot 7 jucătoare care au gustat din cupa triumfului în 2016: Jelena Grubisic, Isabelle Gullden, Iulia Curea, Line Jorgensen, Oana Manea, Alina Iordache şi Bianca Bazaliu. Cristina Neagu are şi ea un titlu european în 2015 cu Buducnost, iar Majda Mehmedovic două cu Buducnost (2012, 2015).Golghetera echipei în acest sezon al Ligii Campionilor este Cristina Neagu cu 101 goluri, urmată de Isabelle Gullden (59) şi de Amanda Kurtovic (52).În Liga Campionilor, CSM Bucureşti are un bilanţ negativ cu Gyor, care conduce cu 5-2 (golaveraj 188-174) în confruntările directe începute în 2016.Gyori Audi ETO KC are trei titluri europene cucerite în ultimii cinci ani, de când antrenorul spaniol a venit (în 2012) la timona echipei maghiare. Cu excepţia ediţiei 2013/2014, maghiarele au prins mereu Final4-ul şi au mai jucat în 2016 finala pierdută în faţa formaţiei CSM Bucureşti.În lotul lui Gyor se mai află doar două jucătoare cu trei titluri europene în palmares (2013, 2014, 2017): Anita Gorbicz şi Eduarda Amorim.Golghetera maghiarelor în Liga Campionilor este veterana Anita Gorbic, care va împlini 35 ani pe 13 mai, în ziua finalelor de la Papp Laszlo Sportarena din Budapesta, cu 62 goluri, urmată de norvegiencele Nora Mork (49) şi Stine Oftedal (49).În cele 15 participări în Liga Campionilor, Gyor a câştigat 3 titluri, a jucat de 3 ori finala şi de 4 ori a ajuns în semifinale. În campionatul intern, jucătoarele din Gyor au în palmares 13 titluri şi 13 succese în Cupa Ungariei.În ancheta pentru echipa ideală (All-Star) a acestui sezon al Ligii Campionilor, pentru care votul online al fanilor s-a închis pe 8 mai, printre nominalizări pe posturi se află şi patru jucătoare de la CSM Bucureşti: Paula Ungureanu (portar), Cristina Neagu (inter stânga), Marit Frafjord (pivot), Camille Ayglon (apărător).Reamintim că la ediţiile precedente la care a participat, CSM Bucureşti le-a avut în echipa ideală pe extrema dreaptă Carmen Martin în ediţia 2016/2017, în timp ce la ediţia 2015/2016, Isabelle Gullden a ieşit golghetera competiţiei cu 108 goluri, iar portarul Jelena Grubisic, ambele de la echipa bucureşteană, a primit premiul pentru cea mai bună jucătoare din Final4 (MVP).Cristina Neagu a fost desemnat cel mai bun inter stânga la ediţiile 2014/2015, 2015/2016 şi 2016/2017, pe când juca la Buducnost. Românca poate deveni golghetera competiţiei dacă înscrie cel puţin 4 goluri în meciurile din Final4. Neagu are 101 goluri, fiind depăşită doar de cehoaica Iveta Luzumova, de la Thuringer HC cu 105 goluri. Croata Andrea Penezic (Vardar) este la mare distanţă, cu 82 de goluri.Meciul dintre CSM Bucureşti şi Gyor, programat de la ora 16,15 (ora României) va fi arbitrat de croaţii Dalibor Jurinovic şi Marko Mrvica. AGERPRES/(editor: Mihai Ţenea, editor online: Simona Aruştei)