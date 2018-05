Suporterii Stelei vor să-și ia adio de la stadionul Ghencea: ”Să fie ziua porților deschise!”. Ce dată importantă au ales

16:50

Hagi a confirmat negocierile cu Rubin Kazan. Cristi Ganea pleacă la Athletic Bilbao. ”Nu mi-a fost ușor. Am fost dat afară de la Craiova, am jucat fără bani pe la Săgeata, am retrogradat cu Brașovul, dar un telefon mi-a schimbat viața. Nu mă gândeam că voi ajunge aici. Am muncit mult. Vreau să mulțumesc clubului, colegilor. și […] Post-ul Gică Hagi a confirmat negocierile cu Rubin Kazan. Cristi Ganea pleacă la Athletic Bilbao apare prima dată în Libertatea.ro.