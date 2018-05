Ambasadoarea Franţei salută lansarea în România a consultărilor cetăţeneşti privind viitorul UE

16:50

Reţelele de distribuţie energie electrică şi de gaze naturale au nevoie de investiţii de peste 10 miliarde de euro pe termen lung pentru înlocuirea infrastructurii cu durata de viaţă depăşită, potrivit unui comunicat al Federaţiei Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie (ACUE)."Este necesară continuarea investiţiilor în reducerea pierderilor tehnologice, eficientizarea cheltuielilor operaţionale şi îmbunătăţirea indicatorilor de calitate pentru ca performanţa reţelelor să atingă nivelul din statele vest-europene, în beneficiul consumatorilor finali", se arată în comunicat.Investiţiile totale realizate de membrii ACUE în ultimii zece ani (2008 - 2017) în extinderea, reabilitarea şi dezvoltarea reţelelor de distribuţie energie electrică sunt de aproximativ 3 miliarde de euro. În distribuţia de gaze naturale, investiţii de peste 1 miliard de euro au fost dedicate modernizării şi extinderii reţelelor."Între investiţiile realizate şi performanţa reţelelor există o corelaţie puternică, potrivit unui studiu recent realizat de un consultant internaţional. În sectorul distribuţiei de energie, durata medie a întreruperilor s-a redus cu 60%, iar frecvenţa lor s-a micşorat cu 50% în 2016 faţă de 2008, conform celor mai recente date publicate de către ANRE", mai spun oficialii ACUE.Creşterea eficienţei datorată investiţiilor se reflectă şi în evoluţia consumului propriu tehnologic al reţelei, care s-a diminuat în ultimii ani. Potrivit celor mai recente date publicate de ANRE, în 2016, pierderile din reţeaua de distribuţie energie electrică au fost în medie de 11%, faţă de nivelul de 12,5% - media pe ţară înregistrată în 2007.De asemenea, cheltuielile de operare ale operatorilor de distribuţie energie electrică sunt mult eficientizate, fiind cu circa 72% sub media Europei Centrale şi de Est (ECE), conform analizei firmei de consultanţă.Comparativ cu alte ţări UE, la jumătatea anului trecut, preţul final al energiei electrice pentru consumatorii casnici din România era printre cele mai mici, cu circa 13% sub media ECE şi cu 48% sub media Europei de Vest. Pentru consumatorii industriali, preţul se situa în media ECE şi cu 26% sub media Europei de Vest.Analiza indică faptul că preţurile finale ale energiei electrice pentru gospodării şi consumatorii industriali au crescut cu o treime în intervalul 2008 - 2016, pondere apropiată de inflaţia cumulată pentru această perioadă (36%).Tarifele de reţea pentru clienţii casnici au scăzut cu 18% în 2017 faţă de 2014 şi cu 34% pentru clienţii industriali faţă de 2015. Randamentul pe kilometri de reţea pentru companiile de distribuţie din România este printre cele mai scăzute din Europa Centrală şi de Est; acest lucru este determinat de faptul că România are una dintre cele mai scăzute densităţi de consum din Europa, o densitate mai mare a consumului permiţând în general tarife mai mici pentru fiecare client datorită utilizării crescute specifice a reţelei.Preţurile gazelor naturale pentru consumatorii casnici erau, de asemenea, la jumătatea anului trecut, semnificativ mai scăzute în comparaţie cu alte state europene: cu aproximativ 21% sub media Europei Centrale şi de Est (ECE) şi cu 49% mai puţin faţă de media Europei de Vest. Pentru consumatorii non-casnici, preţurile gazelor erau similare cu media ECE şi cu 8% mai mici faţă de Europa de Vest, menţionează studiul citat.Preţurile finale pentru consumatorii casnici sunt printre cele mai mici din Europa însă, pentru că veniturile per gospodărie sunt, de asemenea, cele mai mici din ţările membre (cu 62% sub media europeană la nivelul anului 2016), costurile cu energia raportate la puterea de cumpărare sunt cu 8% peste media europeană în cazul energiei electrice şi cu 7% sub media europeană în cazul gazelor naturale.De aceea, membrii ACUE consideră că este obligatorie luarea unor măsuri adecvate care să se adreseze problemei sărăciei energetice, precum dezvoltarea şi introducerea de măsuri pentru protejarea clienţilor vulnerabili. Aceste măsuri ar fi trebuit adoptate cu mult timp în urmă, mai spun cei de la ACUE.Continuarea investiţiilor în modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice şi gazelor naturale în ritm susţinut este cea mai importantă provocare la care vor trebui să răspundă în viitor autorităţile statului şi companiile din sectorul energetic, existând o cerinţă urgentă de a armoniza necesitatea suportabilităţii preţurilor la energie şi gaze cu cea a securităţii aprovizionării cu energie a ţării."ACUE consideră că este esenţială stabilirea unui cadru de reglementare care să stimuleze în continuare investiţiile şi inovarea în distribuţia energiei electrice şi gazelor naturale. Federaţia ACUE îşi exprimă disponibilitatea de colaborare pentru a contribui la identificarea de soluţii optime pentru asigurarea securităţii energetice şi a competitivităţii economiei româneşti, precum şi de a participa activ la dezbaterile organizate de autorităţi privind viitorul cadru de reglementare" se mai arată în comunicat. Federaţia ACUE are 30 de membri, printre care se numără grupuri importante din domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, respectiv E.ON România, Engie România, Enel România, CEZ România, CNTEE Transelectrica SA, Societatea Energetică Electrica SA, Wiee, Wirom GAS, Gaz Est, cu un număr total de circa 27.000 de angajaţi şi cu o cifră de afaceri anuală de peste 5,5 miliarde de euro.Valoarea totală a investiţiilor realizate de membrii ACUE în perioada 2005-2017 depăşeşte 10 miliarde de euro. Impactul activităţii companiilor membre în economie este unul semnificativ, susţinând indirect alte câteva zeci de mii de locuri de muncă. 