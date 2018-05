Simona Halep, în pericol să piardă locul 1 WTA. Românca este în a 27-a săptămână ca lider mondial

18:20

Tăriceanu, reacție după achitarea lui Ponta în dosarul Turceni: ”În ultimele săptămâni am văzut multe exemple de independență în numeroase instanțe de judecată”, a spus președintele Senatului, într-o postare pe Facebook, el arătând că reformele din Justiție vor genera din nou încrederea în valorile democratice și liberale de care România are nevoie. ”Salut decizia pe […] Post-ul Tăriceanu, reacție după achitarea lui Ponta în dosarul Turceni: ”În ultimele săptămâni am văzut multe exemple de independență în numeroase instanțe de judecată” apare prima dată în Libertatea.ro.