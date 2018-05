Cannes 2018 - Rusia confirmă că a refuzat să anuleze regimul de arest la domiciliu pentru Kirill Serebrennikov

18:20

Trimisul special al AGERPRES Oana Ghiţă transmite: Trupa The Humans, care reprezintă România la Eurovision 2018, va prezenta, joi seara, un show despre care regizorul Petre Năstase afirmă că aminteşte de umanitatea lucrurilor simple, solista formaţiei Cristina Caramarcu apreciind că scena de la Lisabona este exact cum şi-a dorit-o.Artiştii români cântă piesa "Goodbye", pe scena Eurovision 2018, înconjuraţi de manechine cu feţele acoperite de măşti albe. Regizorul acestui spectacol, Petre Năstase, a vorbit despre conceptul ce va fi prezentat pe scena de la Lisabona.El a subliniat că show-ul României îşi propune să transmită "emoţie în fiecare clipă"."Să devenim oameni, să ne uităm în jurul nostru (...) lumea stă cu nasul în telefon, pe reţelele de socializare, am ajuns să vorbim prin mesaje stând unii lângă alţii. Am încercat să transmitem acest mesaj, că trebuie să ne oprim şi să ne uităm în jurul nostru, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri frumoase, simple şi adevărate pe care trebuie să le simţim", a declarat pentru AGERPRES Petre Năstase.Solista The Humans a vorbit şi despre show-ul trupei din urmă cu o zi, când juriile de specialitate au acordat punctaje concurenţilor din cea de-a doua semifinală."A fost foarte bine, a fost foarte bine de fiecare dată când am urcat pe scenă, pentru că totul e perfect, scena arată super, este fix aşa cum am cerut, deci a fost perfect", a spus Cristina Caramarcu. Ea a descris emoţiile dinaintea intrării în scenă."Te gândeşti la tot, dar nu te gândeşti la nimic. Te gândeşti că trebuie să dai tot ce e mai bun pe scenă în momentul în care începe piesa, cred că ăsta e singurul gând", a declarat cântăreaţa pentru AGERPRES. Solista The Humans a făcut referire şi la aspiraţia trupei de a aduce trofeul Eurovision 2018 în România, vorbind despre atmosfera din Lisabona."E plin de oameni frumoşi, e plin de oameni care ne încurajează şi care sunt super entuziasmaţi de faptul că au acest festival la ei acasă şi asta ne dorim şi noi, să îl ducem acasă şi să îi facem şi pe români fericiţi", a punctat aceasta.Caramarcu i-a îndemnat pe fanii Eurovision din străinătate să voteze trupa care reprezintă România, joi noaptea. "Să ne voteze şi să încerce să îi convingă şi pe ceilalţi care sunt cu ei în ţările de unde votează să ne voteze, să contribuie cumva la visul ăsta al nostru de a merge în finală şi, de ce nu, de a câştiga", a spus ea.România intră în competiţie pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei, alături de Norvegia, Serbia, San Marino, Danemarca, Rusia, Moldova, Olanda, Australia, Georgia, Polonia, Malta, Ungaria, Letonia, Suedia, Muntenegru, Slovenia şi Ucraina.A doua semifinală a concursului va fi transmisă în direct, de la ora 22,00, la TVR 1, TVR HD, TVRi şi online pe TVR+.Fanii, cu excepţia celor care locuiesc în România, vor putea vota "Goodbye", piesa The Humans, de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon sau prin aplicaţia de pe site-ul oficial al concursului.Fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală şi cei din Italia, Franţa şi Germania decid, alături de juriile de specialitate, cine va merge în Marea Finală Eurovision.Marea Finală va avea loc sâmbătă seară, la Altice Arena, din Lisabona. (editor: Mihai Simionescu, editor online: Ada Vîlceanu) Sursa foto: (c) The Humans / Facebook