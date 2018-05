Anamaria Prodan ii indeplineste dorinta arzatoare a Ionelei, dupa moartea sa! Ce va face impresara pentru mamica ei

10:00

Bananele sunt unele dintre cele mai bune alimente și sunt niște fructe care te energizează imediat. Se găsesc tot timpul anului în magazine, iar specialiștii spun că sunt foarte sănătoase petru organism. Atenție, însă, la anumite detalii care o pot transforma într-un aliment extrem de periculos. O femeie din Marea Britanie a cumpărat o pungă […] The post Nu mânca banana, dacă găsești asta pe ea! Te poate ucide appeared first on Cancan.ro.