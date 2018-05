Robotul umanoid Sophia a ajuns în platoul Știrilor ProTV! Andreea Esca i-a luat interviu: ”Ar trebui să mă tem că-mi iei locul?”

12:00

Călin Geambașu bănuiește că Mălina Olinescu este sora lui vitregă. Cel care i-a dat această ideea ar fi fost chiar Cristi Borcea. Cântărețul spune că regretă că nu a făcut un test ADN. Călin Geambașu a vorbit despre întâmplarea care a declanșat totul, într-o emisiune tv, unde a intervenit și tatăl lui, Petre Geambașu. Este […]