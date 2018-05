Daea: Tragi de ceapa de la Bruxelles de zici că-i cureaua de la pantaloni

20:50

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, la Titu, judeţul Dâmboviţa, că e preocupat de realizarea sistemului de irigaţii, susţinând că merită tot efortul, indiferent cât e de mare.''Merită în România să facem efortul, indiferent cât este de mare, pentru a repune sistemul de irigaţii în ţară. La ora actuală avem pregătit pentru 1,2 milioane de hectare într-un an de zile. Anul acesta va merge apa de 2.000 de km de canal, apa gratuit, că am dat bani pentru apă gratuită, aţi văzut programul de guvernare. Ce s-a zis, se respectă'', a precizat Daea, la o întâlnire cu producătorii din zona Titu.Ministrul Agriculturii a adăugat că în scurt timp vor fi gata şi actele normative necesare.''Ne-am dus la Uniunea Europeană şi am zis stop cadru, avem 431 de milioane pentru asociaţii, pentru organizaţii. Le avem pentru a da drumul pe Măsura 215? Da. Am făcut modificarea ca să puteţi să luaţi până la 30% şi instalaţii. Al doilea lucru, nu vom da drumul la această măsură acum, la 4.3, până nu facem modificarea în lege, unde să ne permită să dai şi acolo unde nu e pământul intabulat, pentru că sunt organizaţii unde oamenii vor să irige. În două săptămâni iese legea cu modificările respective, ca prin ordin al ministrului (...) să dăm drumul la sistem, să fie pus în operă. Asta e cea mai mare investiţie a ţării şi este obiectivul de care Guvernul se ocupă, iar eu nu am astâmpăr din acest punct de vedere'', a afirmat Daea.Ministrul a spus că până acum s-au pus în funcţiune 26 de sisteme de irigaţii, nefuncţionale după 1989.''Până acum am dat drumul şi dăm până în data de 30 mai la 26 de sisteme care nu au văzut apa după 1989. Cum? Cum putem noi. Am fost la Manoleasa la Botoşani, merge. Era tot canalul una cu pământul, 7,5 km. Când am început să săpăm am dat de dale. Hai să avem grijă de ele, am început să excavăm, să curăţăm secţiunea de scurgere a canalului, când ne-am dus la motopompe, la staţii, bombardament dacă dădea, mai lăsa ceva din ele. Au furat tot! Am intrat, mi-am dat drumul pe 15 metri în jos pe scară, să cobor acolo, un om, tot de vârsta mea, după mine. Presa ne căuta că am dispărut dintre ei. Şi noi eram unde trebuia. L-am întrebat pe omul acela: mata ştii să o pui în funcţiune? 'Domnu' ministru, ştiu, că eu am lucrat aici'. Pe 10 iunie ne-am apucat, pe 30 iunie am terminat-o, i-am făcut şi probele. Am găsit un loc unde era spartă, pe 30 iulie era gata, oamenii plângeau de bucurie'', a mai relatat ministrul Petre Daea. AGERPRES / (A - autor: Cornelia Dumitru, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)