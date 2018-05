S-au certat ca la ușa cortului în arena de la „Ferma Vedetelor”: „Dar nu vă e un pic de rușine?! Vă tremură chiloții în fața ei”. Care este mărul discordiei

15:50

Oana Roman a vorbit în emisiunea ei despre situația în care se află Antonia, care încearcă de ani buni să divorțeze de Vincenzo Castellano. Fiica lui Petre Roman susține că omul de afaceri italian nu vrea să îi acorde divorțul pentru că îi este teamă că va pierde custodia fetiței lor, Maya. Recent, Antonia a […]