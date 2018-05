Tenis: Raluca Olaru, în semifinalele probei de dublu la Cagnes-sur-Mer (ITF)

22:00

Expoziţia "10 Mai - Ziua Regalităţii", desfăşurată sub auspiciile Familiei Regale a României, a fost vernisată joi, în Parcul Regele Mihai I (Pavilion A - ExpoFlora - Herăstrău), în prezenţa principesei Maria.Expoziţia, realizată de Primăria Municipiului Bucureşti, prin Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, cuprinde o serie de imagini istorice, precum şi obiecte şi documente de arhivă.Oana Zaharia, director Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic, a spus că prin această expoziţie a dorit să aducă în atenţia publicului informaţii inedite despre regalitate, despre Casa Regală a României, despre influenţa pe care regalitatea a avut-o pentru dezvoltarea României."Ideea acestei expoziţii este de a aduce în atenţia tinerilor care nu ştiu mare lucru despre regalitate - decât din poveşti, din filme - nişte informaţii cât mai concrete. Am încercat să aducem nişte elemente care nu sunt atât de uzuale, de aceea am adus documente de la Arhivele Naţionale, de la colecţionari regalişti am adus obiecte care pot fi văzute în vitrinele expoziţionale. Toate aceste exponate marchează nişte evenimente din viaţa regalităţii. (...) Casa Regală ne-a oferit tot sprijinul fără de care, bineînţeles, nu puteam să fim la un asemenea nivel", a declarat Oana Zaharia.În cadrul expoziţiei pot fi admirate, pe lângă 16 panouri care cuprind imagini cu materiale şi fotografii din istoria regalităţii, şi o serie de insigne şi decoraţii, bancnote şi monezi din perioada interbelică, uniforme de subofiţeri şi soldaţi atât din perioada interbelică cât şi din perioada Primului Război Mondial, paşapoarte, carnete de economii, o casetă de tutun, o cutie de bomboane şi multe alte lucruri din perioada regalităţii.Prezent la eveniment, academicianul Constantin Bălăceanu Stolnici a mărturisit că a trăit sub domnia a trei din cei patru regi ai României, apreciind că ziua de 10 Mai este ziua în care România a devenit un stat independent."Îmi permit să iau cuvântul ca unul care am trăit sub trei din cei patru regi ai României. Am început existenţa mea sub regele Ferdinand, adolescenţa sub regele Carol al II-lea, tinereţea şi continuarea sub regele Mihai I, şi am rămas cu ideea că cea mai bună formă de organizare statală a noastră a fost monarhia constituţională şi în special varianta care se baza pe constituţia din 1923, după ce România a devenit România Mare. (...) Ziua de 10 Mai este ziua în care noi ne-am eliberat, am redevenit un stat independent, am scăpat de dominaţia otomană, am scăpat şi de tutela celorlalte state europene care se coalizaseră împotriva noastră, şi am devenit un stat independent, datorită, în foarte mare măsură, influenţei personale a domnitorului (atunci) Carol I", a spus Constantin Bălăceanu Stolnici.Expoziţia va fi deschisă până pe 16 mai, iar intrarea este liberă, au precizat organizatorii. AGERPRES / (AS - autor: Petronius Craiu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Simona Aruştei)