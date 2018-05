Ciutacu este RADICAL după achitarea lui Ponta. Jurnalistul solicită desființarea DNA. „O instituție nocivă. Restul e vrăjeală politică!”

22:15

Întors in tara, Giani Kirita a povestit cum a ramas singurul barbat liber dintre “faimosii” din Republica Dominicana! Kirita a revenit din Republica Dominicana in mare forma! Fostul lider al “Faimosilor” are, acum, un nou look, cu 16 kilograme mai putin si cu un tonus ca in perioada in care facea furori cu Dinamo in Liga Nationala de Fotbal!