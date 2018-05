Női tenisz: Simona Halep nem jutott be a madridi torna elődöntőjébe

00:30

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiţă, transmite: România nu s-a calificat în finala Eurovision 2018, în urma Semifinalei 2 a concursului cântecului european, ce a avut loc joi noaptea, Serbia şi Ungaria numărându-se printre ţările ce au trecut în etapa următoare, după acelaşi show.Astfel, s-au calificat, joi, în finala Eurovision 2018 reprezentanţii următoarelor ţări: Serbia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia, Olanda.Artiştii calificaţi sunt: Alexander Rybak, cu piesa "That's How You Write a Song" (Norvegia), Sanja Ilić & Balkanika, cu "Nova Deca" (Serbia), Rasmussen, cu "Higher Ground" (Danemarca), DoReDoS, cu "My Lucky Day" (Republica Moldova), Waylon, cu "Outlaw In 'Em" (Olanda), Jessica Mauboy, cu "We Got Love" (Australia), AWS, cu "Viszlát Nyár" (Ungaria), Benjamin Ingrosso, cu "Dance You Off" (Suedia), Lea Sirk, cu "Hvala, ne!" (Slovenia) şi Melovin, cu "Under The Ladder" (Ucraina).Artiştii calificaţi în urma Semifinalei 2 se vor alătura în finala de sâmbătă reprezentanţilor primelor 10 ţări alese marţi noaptea, de către juriul de specialitate şi public, anume: Albania - Eugent Bushpepa, cu "Mall", Austria - Cesár Sampson, cu "Nobody But You", Bulgaria- EQUINOX, cu "Bones", Cipru - Eleni Foureira, cu "Fuego", Republica Cehă - Mikolas Josef, cu "Lie To Me", Estonia - Elina Nechayeva, cu "La Forza", Finlanda - Saara Aalto, cu "Monsters", Irlanda - Ryan O'Shaughnessy, cu "Together", Israel - Netta, cu "Toy" şi Lituania - Ieva Zasimauskaite, cu "When We're Old".Calificate din oficiu în marea finală sunt cele cinci ţări fondatoare Eurovision, grup cunoscut şi sub numele de "Marele 5": Franţa, Germania, Italia, Spania şi Marea Britanie - şi ţara gazdă, Portugalia.Franţa este reprezentată de Madame Monsieur, cu "Mercy", Germania, de Michael Schulte, cu "You Let Me Walk Alone", Italia, de Ermal Meta şi Fabrizio Moro, cu "Non Mi Avete Fatto Niente", Spania - Amaia y Alfred, cu "Tu Canción", Marea Britanie - SuRie, cu "Storm" şi Portugalia- Cláudia Pascoal, cu "O Jardim".Votul publicului şi votul juriului de specialitate au ponderi egale. Show-urile Eurovision au loc la Altice Arena, din Lisabona. AGERPRES / (editor: Marius Frăţilă, editor online: Daniela Juncu)