ProSport LIVE | Weekend plin pentru sportul românesc! Discutăm despre lupta din Liga 1, Final Four-ul Ligii Campionilor şi finala Cupei EHF

22:30

"Am început foarte bine. Erau două condiţii ce trebuiau îndeplinite simultan: să înscriem şi să nu primim gol. Dacă de prima eram sigur, a doua era şi ea previzibilă. Luăm gol meci de meci. Mingi luni, degajări de portari, iar fotbaliştii adverşi rămân singuri cu portarul. E o problemă. Am fost echipa visătoare. După ce am marcat, era clar că încercăm să ne arucăm în atac. Sibiul joacă foarte bine pe contraatac. În momentul în care am primit golul, nu am reuşit să marcăm noi, iar la câteva zeci...