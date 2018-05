De ce au fost achitaţi Ponta şi Şova: o combinaţie de erori ale procurorilor cu decizii CCR de dezincriminare

18:10

"Ca parlamentari în Parlamentul României avem dreptul la iniţiative parlamentare, că nu toate sunt votate asta e o altă problemă, dar în legătură cu preluarea bălţii de la Ogrezeni-Grădinari-Bucşani în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu şi reîntoarcerea ei la comunitate, aceasta trebuia votată în Senat cu două treimi şi a avut 78 de voturi, apoi am văzut o întreagă dispută că de ce au votat o parte din liberali. Eu am discutat cu absolut toţi parlamentarii şi au înţeles. Eu consider că un parlamentar este delegat de cetăţeni să le reprezinte interesele în Parlamentul României, nu să existe o luptă şi dacă e o propunere legislativă penelistă sau pesedistă să nu o voteze ceilalţi atâta timp cât propunerea este bună, repară sau creează un bun pentru cetăţeni. Ea trebuie votată şi au votat foarte mulţi oameni. Eu am explicat proiectul de la tribuna Parlamentului, am discutat şi personal cu fiecare, le-am explicat ceea ce se întâmplă că este o măsură benefică pentru judeţul Giurgiu, dar am avut o dezamăgire faţă de ALDE şi o să am o discuţie cu domnul deputat de Giurgiu Toma Petcu şi cu domnul Tăriceanu pentru că noi avem un parteneriat politic atât la nivel de guvern cât şi la nivelul judeţului Giurgiu", a declarat Niculae Bădălău.El a adăugat că nu i se pare normal ca filiala judeţeană a ALDE "să ia toate tinichelele băsiste care au făcut rău judeţului şi României"."Pentru mine şi cred că şi pentru colegii mei este din ce în ce mai greu să avem o administrare judeţeană împreună, cred că şi o guvernare. E foarte greu să iei toţi băsiştii... nu mă bag în politica lor de cadre, dar cred că devine din ce în ce mai nefrecventabilă discuţia cu ALDE la Giurgiu dacă are o asemenea poziţie. E foarte greu de lucrat în acest moment", a mai afirmat senatorul PSD Giurgiu