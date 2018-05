Zona ZOSTER: Ghid COMPLET despre simptome, cauze, complicaţii şi tratament

10:00

Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei pentru VINERI 11 mai 2018, zi in care Soarele este in trigon cu Pluto aflat in Capricorn. Acesta este un tranzit de putere asa ca ai grija sa profiti din plin de el. Astazi vei realiza cu multa claritate pe ce trebuie sa iti focusezi acum energia. Citește mai departe...