Un copil de doi ani din Prahova a fost violat de o rudă

10:10

Analiștii în geopolitică și politici internaționale au explicat de ce au ales Trump și Kim Jong-un să se întâlnească în Singapore. Orașul-stat este ideal pentru o astfel de întâlnire deoarece are legături diplomatice puternice atât cu Coreea de Nord cât și cu Statele Unite, scrie The Associated Press. Legăturile diplomatice ale Singapore cu Coreea de […] Post-ul De ce au ales Trump și Kim Jong-un să se întâlnească în Singapore apare prima dată în Libertatea.ro.