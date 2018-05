EXCLUSIV Craiova fierbe în așteptarea manșei secunde a finalei Cupei EHF » Antrenorul Bogdan Burcea dezvăluie: ”Aveți încredere în noi, vom da totul!”

22:20

Alexandru Pelici, antrenorul celor de la Hermannstadt, speră să facă o minune și în finala Cupei României cu U Craiova, de pe 27 mai, după calificarea obținută azi la Mediaș, 3-2 (1-0 în tur). "Avem o organizare a clubului de excepție. Am muncit mult, am fost modești și așa am reușit. Cam astea ar fi ingredientele. E bine că am remontat meciul după ce am primit acel gol. ...