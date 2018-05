Carla’s Dreams, despre melodia pe care nu ar interpreta-o niciodată.”Nu pot să o cânt, sună foarte simplu, dar este extrem de problematică!”

O interpretare uluitoare de pe scena ”The Four – Cei 4” l-a cucerit pe juratul Carla’s Dreams, care s-a văzut însă nevoit să recunoască faptul că el nu ar fi avut curajul să abordeze o asemenea melodie. Interpretarea cunoscutei piese ”Get on up” a lui James Brown l-a făcut pe juratul ”The Four – Cei […] Post-ul Carla’s Dreams, despre melodia pe care nu ar interpreta-o niciodată.”Nu pot să o cânt, sună foarte simplu, dar este extrem de problematică!” apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea