Fiica lui Teo Trandafir a împlinit 14 ani! Mesajul emoționant al prezentatoarei: „E vârsta buletinului!”

Actorul Cătălin Neamțu este concurentul care a fost trimis direct în Marea Finală a emisiunii „Ferma Vedetelor” în urma voturilor din cadrul ediției speciale din această seară. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar). Și… cea care a plecat acasă fără duel este Rona Hartner. Citește și: […] The post El este concurentul trimis în Marea Finală de la „Ferma Vedetelor”! Iar ea e participanta care a fost eliminată fără duel: „Este prima și ultima experiență de genul acesta” appeared first on Cancan.ro.