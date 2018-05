Vrancea: Primarul comunei Urecheşti, arestat preventiv după ce ar fi instigat un bărbat să incendieze două ferme zootehnice

10:50

Principalele premiere de săptămâna aceasta, comedia 'Life of the Party' şi filmul de acţiune 'Breaking In', nu vor reuşi probabil să detroneze supremaţia superproducţiei 'Avengers: Infinity War', aşteptat potrivit estimărilor experţilor să domine topul încasărilor şi în acest weekend, relatează vineri EFE.'Life of the Party', în regia lui Ben Falcone, prezintă povestea lui Deanna Miles (Melissa McCarthy), o femeie care după ce divorţează se întoarce la universitate pentru a-şi completa studiile însoţită de propria fiică şi de prietenele sale, care o vor sprijini în această noua etapă.Gillian Jacobs, Debby Ryan şi Adria Arjona completează distribuţia filmului.O altă premieră importantă este 'Breaking In', de James McTeigue.În acest film, o femeie (Gabrielle Union) trebuie să facă faţă ameninţării unor hoţi care caută bani ascunşi la reşedinţa ei şi care nu ezită să-i sechestreze fiicele pentru a-şi atinge scopul.Billy Burke, Richard Cabral şi Ajiona Alexus joacă în acest film de acţiune.Ajung în acest weekend pe marile ecrane thrillerul 'Dark Crimes' şi documentarul 'Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat'.'Dark Crimes', în regia lui Alexandros Avranas, prezintă ancheta despre asasinarea unui om de afaceri care urmează metodologia descrisă într-o celebră carte despre crime.Jim Carrey, Charlotte Gainsbourg şi Marton Csokas conduc distribuţia acestui thriller.În timp ce documentarul despre Basquiat, realizat de Sara Driver, explorează anii de dinainte ca artistul să devină o celebritate în SUA, oferind o radiografie a culturii şi societăţii din New York din anii 1970.Alexis Adler, Fab 5 Freddy, Patricia Field şi Coleen Fitzgibbon apar în acest film.AGERPRES/(AS-autor: Mihaela Nicolaescu, editor: Mariana Ionescu)