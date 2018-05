Tavi Colen, reacție după ce România a ratat calificarea în finala Eurovision. “Batjocoriți și luați în zeflemea ieftină de tot soiul de neaveniți”

Tavi Colen a reacționat după ce trupa The Humans a ratat calificarea în finala Eurovision 2018. Trupa The Humans a reprezentat România la concursul Eurovision 2018, care are loc la Lisabona, în Portugalia. The Humans a concurat în cea de-a doua semifinală a competiției, care a avut loc pe 10 mai. Din păcate, The Humans […] Post-ul Tavi Colen, reacție după ce România a ratat calificarea în finala Eurovision. “Batjocoriți și luați în zeflemea ieftină de tot soiul de neaveniți” apare prima dată în Libertatea.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea