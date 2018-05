Estera, fetița de 5 ani ucisă în Baia Mare, a fost deshumată! Ce au descoperit anchetatorii

23:40

Ionuț Ghenu, logodnicul Lorei, a câștigat procesul cu Poliția Rutieră! Puțini au avut până acum șanse de reușită în asemenea situații, dar Ionuț a mers până la capăt și nu s-a lăsat până când nu și-a dovedit dreptatea în instanță. Totul a început într-o zi de noiembrie a anului trecut, când a fost oprit în […] Decizie de ultimă oră în dosarul logodnicului Lorei! Judecătorii au hotărât ca Ghenu…