Tulcea: Peste 40 de comercianţi la târgul Expo-flora

România nu a realizat valoare adăugată la proiectele cu bani europeni, un exemplu fiind căsuţele în care ar trebui să funcţioneze puncte de informare turistică, a declarat, vineri, la Sibiu, europarlamentarul Maria Grapini, Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor (S&D)."Săptămâna trecută am avut o plenară (...) în care Comisia a venit şi şi-a prezentat propunerea de buget, noul cadru financiar pentru perioada de după 2020. Comisia, în principal, a avut dreptate spunând că doreşte ca acest nou cadru, după 2021, să respecte câteva principii, cu care cred că toţi suntem de acord. Valoarea adăugată, adică finanţarea să se concentreze pe proiecte care aduc valoare adăugată. Noi, România, trebuie să facem o analiză acum în urmă, pe exerciţiul financiar 2007-2013 şi ce am tras până acuma, pe 2014, avem noi, răspundem noi acestei cerinţe? Avem noi valoare adăugată la tot ce s-a cheltuit de la Uniunea Europeană? Vă spun eu că nu. Am traversat ţara şi am văzut, de exemplu, toate căsuţele astea cu punct de informare turistică care nu ajută la nimic. Sunt închise. OK, dar am cheltuit banii. Am dat doar un exemplu", a afirmat Maria Grapini.Maria Grapini a participat, alături de europarlamentarul S&D Andi Cristea, joi şi vineri, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, la două dezbateri având ca temă "Finanţarea viitorului Europei: Bugetul UE 2021 - 2027". AGERPRES/(A-Isabela Paulescu, editor: Diana Dumitru, editor online: Gabriela Badea)