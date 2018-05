Administratorul firmei la care lucra muncitorul carea murit ieri pe şantier a fost reţinut

12:00

Combinatul petrochimicOltchim din Râmnicu Vâlcea a realizat în primele trei luni ale acestui an unprofit net aproape cât cel de anul trecut. Dacă în 2017, Oltchim a ieşit cu 47,73milioane lei pe plus, după primul trimestru din 2018 compania are un profit netde 46,33 milioane lei.