Chris Brown a fost dat în judecată de o femeie care a mărturisit că a fost violată în casa artistului

Divizionara secundă AFC Hermannstadt s-a calificat în finala Cupei României în urma dublei victorii, 1-0 și 3-2 obținută în semifinalele competiției în fața formației Gaz Metan Mediaș. După ce în manșa tur s-a impus cu 1-0 la Sibiu, AFC Hermannstadt a reușit surprinzător să câștige mai clar decât o arată scorul final și la Mediaș, […]