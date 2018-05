Ilie Năstase se implică în scandalul Ion Țiriac - Serena Williams: "Ce putea să-i spună? Că arată bine?"

14:50

Gigi Mulțescu iese la atac și nu-i iartă pe cei de la CFR Cluj. Antrenorul Astrei anunță că are planuri mari pentru meciul de duminică, de la ora 21:30, în direct la TV Digi Sport, Telekom, Look și liveTEXT pe GSP.RO. "Se vede clar cine are interes ca noi să nu fim cum trebuie la meci. Dar nu pot eu vorbi despre şcoala celor de la CFR, aşa cum m-aţi întrebat, pentru că nici nu ştiu să existe aşa ceva... ...