Paul Popi, unul din membrii legendarei trupe „Roșu și Negru”, a murit

10:10

O interpretare uluitoare de pe scena ”The Four – Cei 4” l-a cucerit pe juratul Carla’s Dreams, care s-a văzut însă nevoit să recunoască faptul că el nu ar fi avut curajul să abordeze o asemenea melodie. (Află aici cum poți câștiga și tu de acasă chiar și 10.000 de euro lunar). Interpretarea cunoscutei piese […] The post Carla’s Dreams, despre melodia pe care nu ar cânta-o niciodată: „Nu pot să o cânt, sună foarte simplu, dar este extrem de problematică!” appeared first on Cancan.ro.