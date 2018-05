EXCLUSIV Craiova fierbe în așteptarea manșei secunde a finalei Cupei EHF » Antrenorul Bogdan Burcea: ”Aveți încredere în noi, vom da totul!”

Imediat după jocul tur, din Norvegia, pierdut de oltence cu 22-26, tehnicianul Bogdan Burcea a luat foc și a atacat dur maniera de arbitraj a ucrainenilor Taraz Kouz și Viktor Joba. Craioveanul a acuzat faptul că nu s-au judecat cu aceeași măsură deciziile pe cele două semicercuri. "Nu am făcut declarații la cald, cum se zice. Știu foarte bine ce am spus. Am revăzut meciul și nu mi-am schimbat opinia. ...

