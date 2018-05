Daea: Acordarea subvenţiilor în România ţine de interesul major al ţării

15:00

Secţiunea Film Food revine la Festivalul Internaţional de Film Transilvania cu poveşti despre arta culinară şi oamenii care i-au dedicat întreaga viaţă.Selecţia de secrete şi detalii picante dezvăluite de filmele din secţiune va fi dublată de experienţe gastronomice live, oferite de trei dintre cei mai apreciaţi chefi din România, invitaţi speciali la Cluj."În 'Totul despre stelele Michelin' (Michelin Stars - Tales from the Kitchen), regizorul Rasmus Dinesen ne oferă pe tavă o analiză profundă, onestă şi relevantă asupra ierarhiei stabilite de către cel mai popular ghid gastronomic din lume. Care sunt calităţile principale ale chef-ilor distinşi cu 3 stele Michelin, cât de profitabil a devenit acest sistem de rating în epoca de aur a artei culinare şi cum arată culisele unei bucătării bine clasate - toate acestea le aflăm dintr-o serie de interviuri savuroase cu reprezentanţii industriei", se arată într-un comunicat transmis vineri AGERPRES.Filmul prezentat va fi urmat de o cină specială a chef Paul Oppenkamp, care, după o largă experienţă internaţională, s-a stabilit în România. Cunoscut pentru abordarea sa modernă asupra gătitului, chef-ul de origine olandeză combină tehnicile clasice cu bucătăria modernă şi influenţele româneşti, generând combinaţii surprinzătoare de texturi şi arome care revoluţionează experienţa culinară, menţionează organizatorii. Evenimentul va avea loc luni, 28 mai, iar spectatorii pot achiziţiona deja pachetul limitat de bilete care le permite prezenţa atât la proiecţia filmului, cât şi la cină."Într-o aventură gastronomică în jurul lumii ne invită şi 'Mâncare la pachet' (Food on the Go, r. Mercedes Cordova). Cucina italiana, bogăţia de arome mediteraneene care a cucerit un întreg mapamond, s-a reinventat odată cu milioanele de imigranţi care au format o influentă diaspora în locuri precum New York sau Buenos Aires. Mărturii de pe întreg globul ne oferă indicii despre cum au fost reinterpretate reţetele italiene, evidenţiind beneficiile culturale datorate imigraţiei sau conflictului dintre tradiţii", se mai arată în comunicatul menţionat.Proiecţia documentarului va fi urmată de cina preparată de chef Alex Peticean (D'artagnan), un maestru format în cele mai bine cotate bucătării din ţările nordice. Iubitorii de film şi artă culinară îl vor întâlni marţi, 29 mai, începând cu ora 20,00, pentru cina specială pregătită cinefililor la finalul proiecţiei filmului.Publicul TIFF are ocazia de a urmări pe marele ecran munca şi evoluţia lui Alain Ducasse, unul dintre cei mai renumiţi maeştri bucătari şi mentori culinari din lume. O somitate publică, dar discretă, evaluat cu 18 stele Michelin şi proprietar a 23 de restaurante, maestrul a permis să fie urmărit de camera de filmat timp de doi ani, rezultatul fiind 'Misiunea lui Alain Ducasse' (La quete d'Alain Ducasse, regia Gilles de Maistre), care a fost proiectat anul acesta la Berlin.Filmul va fi, de asemenea, urmat de surpriza gătită de chef Florin Dumitrescu, unul dintre cei mai iubiţi maeştri bucătari din România. A devenit chef la vârsta de 18 ani, iar în cei peste 12 ani petrecuţi în bucătărie, a gătit pentru celebrităţi ca Nicolas Cage, Roger Federer, Wesley Snipes, Francis Ford Coppola sau Jean-Claude Van Damme. Pe 30 mai, de la ora 20,00, acesta se va reîntâlni cu publicul TIFF, pentru o experienţă gastronomică.Poveşti despre oameni şi gusturi vor putea fi descoperite de public şi în documentarul 'La o băută cu Schumann' (Schumann's Bar Talks, r. Marieke Schroeder). "Ajuns la onorabila vârstă de 75 de ani, Charles Schumann ne călăuzeşte într-o călătorie globală pentru a descoperi cele mai cool baruri, pornind din New York şi ajungând până în Tokio sau Havana", precizează sursa citată. Filmul urmăreşte istoricul fiecărui local şi îi prezintă pe oamenii care "sfinţesc locul", tranformând localurile în adevărate legende urbane. Proiecţia este programată pentru 30 mai, ora 22,00, la Sapientia.Festivalul de Film Transilvania are loc anul acesta între 25 mai - 3 iunie la Cluj-Napoca.AGERPRES/(AS - autor: Elena Stanciu, editor: Diana Dumitru, editor online: Ada Vîlceanu)