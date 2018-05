Guatemala le cere Suediei şi Venezuelei să-şi retragă ambasadorii pentru că au spus despre ţară că este coruptă

16:30

Trimisul special al AGERPRES, Teodor Ciobanu, transmite: Interul Cristina Neagu, liderul şi golgheterul echipei CSM Bucureşti, a declarat vineri că după un sezon în care campioana României a alternat meciuri foarte bune cu meciuri mai slabe, semifinala cu Gyor Audi ETO KC din turneul Final 4 al Ligii Campionilor la handbal feminin va arăta adevărata faţă a echipei.''Final Four este obiectivul principal al anului. Am ajuns aici. Am avut un sezon greu cu urcuşuri şi coborâşuri. Însă suntem aici, suntem pregătite, am intrat în această atmosferă de semifinală de Liga Campionilor şi sper din tot sufletul ca mâine să fie o zi bună pentru noi şi să reuşim să câştigăm. Cred că nici noi nu ştim cu adevărat adevărata faţă a noastră, pentru că am fost un pic la extreme. Am fost undeva între cele mai bune meciuri din acest sezon şi cele mai slabe, aşa că vom vedea mâine unde ne aflăm. Cred că avem şanse egale cu Gyor-ul. Îmi doresc ca mâine să jucăm bine şi să câştigăm'', a declarat Cristina Neagu, cu prilejul unei întâlniri cu media de la Heroes Square din Budapesta, la care au participat 7 jucătoare şi antrenorul Per Johansson.Cu 101 goluri marcate în acest sezon al Ligii Campionilor, Cristina Neagu poate deveni lider în acest clasament dacă va marca 5 goluri în cele două meciuri din Final Four.''Nu este neapărat un obiectiv titlul de golgheter, dar este un lucru care poate fi atins, având în vedere că nu este o diferenţă mare între mine şi cea de pe primul loc în acest moment. Însă am spus-o de multe ori. Dacă ar fi să aleg în a da niciun gol mâine dar echipa noastră să meargă în finală şi să dau multe goluri şi noi să pierdem, aş alege cu siguranţă ca să nu marchez niciun gol, dar echipa să se califice în finală'', a sus Neagu, care a fost singura jucătoare de la CSM Bucureşti votată în echipa All-Star pe postul de inter stânga.De trei ori desemnată cea mai bună jucătoare din lume, Cristina Neagu nu crede că Ambros Martin (Gyor) îi va acorda o atenţie deosebită, inclusiv un marcaj om la om: ''El ştie foarte bine că avem jucătoare foarte bune pe toate poziţiile. Îl cunosc bine pe Ambros Martin şi de asta spun că pentru el nu este important să blocheze o singură jucătoare, important este să blocheze echipa adversă, chiar dacă o jucătoare poate să-i înscrie multe goluri, el dacă reuşeşte să le blocheze pe celelalte, ştie că va câştiga. S-a întâmplat de multe ori de-a lungul timpului ca o jucătoare să ne înscrie şi nouă foarte multe goluri, dar noi să câştigăm meciul, aşa că nu asta e important. Important este ca fiecare să joace bine, să-şi facă treaba, poate nu cu foarte multe goluri pentru fiecare jucătoare, dar îndeajuns ca echipa noastră să iasă învingătoare''.Pentru prima oară, întâlnirea dintre jucătoarelor echipelor participante la Final4 şi media s-a desfăşurat într-un cadrul deschis, special amenajat la Heroes Square din Budapesta, iar de la CSM Bucureşti au participat Per Johansson, Cristina Neagu, Oana Manea, Iulia Curea, Paula Ungureanu, Amanda Kurtovic, Nathalie Hagman şi Isabelle Gullden.Iată echipa All-Star pentru sezonul 2017/2018 al Ligii Campionilor:Portar: Kari Girsmbo (Norvegia/Gyor Audi ETO KC)Extremă stânga: Siraba Dembele (Franţa/ Rostov pe Don)Inter stânga: Cristina Neagu (România/CSM Bucureşti)Centru: Veronica Kristiansen (Norvegia/FC Midtjylland)Pivot: Dragana Cvijic (Serbia/HC Vardar)Inter dreapta: Ana Gros (Slovenia/Metz Handball)Extremă dreapta: Iuliia Managarova (Rusia/Rostov pe Don)Apărătoare: Zsuzsanna Tomori (Ungariaa/ Gyori Audi ETO KC)Cea mai bună tânără jucătoare: Tjasa Stanko (Slovenia/RK Krim Mercator)Antrenor: Ambros Martin (Spania/Gyori Audi ETO KC)În ancheta pentru echipa ideală (All-Star) a acestui sezon al Ligii Campionilor, pentru care votul online al fanilor s-a închis pe 8 mai, printre nominalizări pe posturi se aflau şi patru jucătoare de la CSM Bucureşti: Paula Ungureanu (portar), Cristina Neagu (inter stânga), Marit Frafjord (pivot), Camille Ayglon (apărător).Semifinala dintre CSM Bucureşti şi Gyor, programată de la ora 16,15 (ora României) la Papp Laszlo Sportarena din Budapesta va fi arbitrată de croaţii Dalibor Jurinovic şi Marko Mrvica. AGERPRES/(autor: Teodor Ciobanu, editor: Adrian Drăguţ, editor online: Simona Aruştei)