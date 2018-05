Decizie șocantă! Asistenta medicală care și-a ucis fiul a fost lăsată în libertate!

15:20

Coșmar pentru o femeie de 30 de ani din Marea Britanie! Femeia s-a internat de urgență la spital și a născut prematur, la doar șase luni. Medicul i-a spus femeii că îi va face cezariană, pentru că bebelușul era în poziția optimă pentru a se naște natural. Potrivit mamei îndurerate, doctorul Vaishnavy Laxman (41 de […] The post Un bebeluș a fost decapitat din greșeală de medici, în timpul nașterii! Mama copilului e devastată: „I-am implorat să se oprească!” appeared first on Cancan.ro.