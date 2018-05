Învățătoare din Vaslui, acuzată că lovește copii și-i terorizează. ”Băiatul a venit cu fața umflată acasă”

19:50

Ce fotbaliști îi propune Florin Bratu lui Cosmin Contra. Antrenorul echipei Dinamo susţine că are în lot jucători care pot fi selecţionaţi la loturile naţionale ale României. “Dacă atunci când am venit am zis că jucătorii au un nivel scăzut, acum spun că o parte dintre ei arată o formă foarte bună, înscriu goluri, cum […] Post-ul Ce fotbaliști îi propune Florin Bratu lui Cosmin Contra: ”Îi garantez că sunt pregătiţi din toate punctele de vedere” apare prima dată în Libertatea.ro.