Un șofer conducea gol pușcă pe autostrada București- Pitești! Imaginile surprinse în trafic

16:30

Unul dintre cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, Petrică Mâțu Stoian, a făcut o mărturisire șoc despre mama lui în cadrul unei emisiuni tv. Interpretul ade muzică populară a trecut prin multe momente grele de-a lungul vieții, iar acum, cu toate că nu-i lipsește nimic și are o situație financiară bună, e conștient că […] The post Ce i-a spus mama lui Petrică Mâțu Stoian înainte să moară! ”Îmi pare rău … ” appeared first on Cancan.ro.