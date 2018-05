Toader: Am solicitat GRECO să transmită şi la Ministerul Justiţiei comunicatul oficial privind obligativitatea recomandărilor; nu există un comunicat oficial

20:40

Filmul "Solo: A Star Wars Story", un spin-off desprins din universul francizei "Războiul stelelor", consacrat personajului Han Solo, a fost proiectat în avanpremieră mondială joi seară la Hollywood, informează AFP.Proiecţia a făcut parte dintr-un eveniment spectaculos, ce a inclus plasarea pe covorul roşu din faţa cinematografului El Capitan de pe Hollywood Boulevard a unei replici de mari dimensiuni a Millennium Falcon, celebra navă spaţială pilotată de Han Solo în filmele din seria "Star Wars". Filmul a fost proiectat joi seară în alte două cinematografe celebre din Hollywood - Grauman's Chinese Theatre şi Dolby Theatre. Traficul din Hollywood a fost restricţionat între cele trei cinematografe, iar numeroşi fani ai francizei au petrecut noaptea de miercuri spre joi în corturi amplasate lângă covorul roşu şi nava Millennium Falcon din faţa cinematografului El Capitan.Numeroase staruri din distribuţia acestei pelicule au fost prezente la eveniment: Alden Ehrenreich - care interpretează versiunea din tinereţe a personajului Han Solo, Woody Harrelson, Emilia Clarke - cunoscută din serialul "Game of Thrones" - şi Donald Glover - interpretul personajului Lando Calrissian."Tot ce ţine de acest film vă pregăteşte pentru ceea ce ştiaţi deja", a declarat, în glumă, Emilia Clarke, care joacă rolul Qi'Ra, prietena din copilărie a lui Han Solo."Şi cred că maniera în care am reuşit să sosim aici a fost satisfăcătoare", a adăugat ea.Fanii "Star Wars" au trebuit să aştepte peste 40 de ani pentru a vedea prima întâlnire dintre doi contrabandişti celebri din această serie: tânărul Han Solo şi Lando Calrissian.Intriga filmului "Solo: A Star Wars Story" este plasată înainte de evenimentele prezentate în primul film din această franciză, "Star Wars: Episode IV - A New Hope", lansat în 1977. Filmul dedicat lui Han Solo, al doilea spin-off desprins din universul seriei "Star Wars" după "Rogue One: A Star Wars Story" (2016), prezintă anii de tinereţe ai pilotului şi contrabandistului Han Solo, în perioada în care acesta colabora cu Alianţa Rebelilor.Deşi fanii francizei ştiau deja că Lando Calrissian a pierdut nava spaţială Millennium Falcon în favoarea lui Han Solo în urma unei partide de cărţi, ei au putut să vizioneze un fragment din acest moment-cheie al peliculei luna trecută, difuzat de studioul Disney.Personajul Qi'Ra (Emilia Clarke) îi convinge pe Han Solo şi Lando Calrissian să se înfrunte într-un joc de cărţi. Cei doi bărbaţi acceptă provocarea şi îşi pun la bătaie navele lor spaţiale.Donald Glover, interpretul lui Lando Calrissian, este cunoscut şi în calitate de muzician. Artistul american, care cântă rap sub pseudonimul Childish Gambino, a lansat zilele trecute un videoclip intitulat "This Is America", ce prezintă un portret sumbru al Statelor Unite, care a generat deja peste 74 de milioane de vizualizări pe YouTube în primele cinci zile după lansare.Ron Howard, regizor premiat cu Oscar şi care a regizat pelicula "Solo: A Star Wars Story", şi filmul său vor fi prezenţi la Cannes în selecţia oficială a festivalului, în afara competiţiei, pe 15 mai. Filmul va fi lansat în cinematografele franceze pe 23 mai şi în cele americane pe 25 mai.Chewbacca, un alt personaj legendar din seria "Star Wars", a păşit şi el pe covorul roşu la evenimentul de joi seară. Însoţitorul lui Han Solo, acoperit cu o blană deasă, este interpretat - la fel ca în "Star Wars: The Last Jedi" - de Joonas Suotamo, un jucător finlandez de baschet, care are o înălţime de doi metri şi opt centimetri.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Codruţ Bălu, editor online: Simona Aruştei)