Horoscop, sâmbătă, 12 mai 2018. Berbecii au parte de tensiuni în relațiile cu șefii sau cu persoane în vârstă

Declarațiile handbalistelor de la Craiova, după cucerirea Cupei EHF. Bogdan Burcea, antrenor: "Emoții am avut pe parcursul întregului sezon. Am întâlnit echipe puternice. Îmi doresc ca CSM București Munca noastră a fost răsplătită așa cum nu speram. Pentru mine acest trofeu înseamnă enorm. Anamaria Țicu: Nu am cuvinte să descriu această bucurie. Le mulțumesc publicului […]