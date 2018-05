Cheia succesului pentru CSM București în Final Four. Per Johansson: ”Dacă nu vom fi ca o familie, niciodată nu vom învinge”

Antrenorul suedez Per Johansson a explicat care este cheia succesului pentru CSM București în Final Four. "Dacă nu vom fi ca o familie în echipă, niciodată nu vom învinge", a avertizat tehnicianul, la ultima conferință de presă susținută înaintea semifinalei din Liga Campionilor dintre CSM Bucureşti şi Gyor, programată sâmbătă, de la ora 16,15 (ora României)

