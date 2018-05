Religia născută pe teritoriul României care astăzi este răspândită în Statele Unite ale Americii

10:00

Coalitia de guvernare PSD si ALDE controleaza in acest moment deciziile din cadrul Colegiului Director al Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) . Din noua membri pe care ii are Colegiul, patru sunt promovati de PSD si unul de ALDE.CNCD este autoritate de stat autonoma, aflata sub control parlamentar. Parlamentul a intarit in ultimele luni pozitia PSD-ALDE: in aprilie 2018 a prelungit cu cinci ani mandatul Theodorei Bertzi (ALDE), iar acelasi lucru l-a facut in 2017 in cazul Mariei Lazar (PSD) . In 2017, Parlamentul a trimis-o in CNCD pe sefa organizatiei de femei PSD Teleorman, Tatiana Sandu. Articolul integral pe ZIARE.COM