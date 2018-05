Câştigătorul Eurovision 2018 va fi desemnat sâmbătă la Lisabona; Cipru şi Israel - printre favorite

10:20

Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghiţă, transmite: Câştigătorul Eurovision 2018 va fi desemnat sâmbătă noapte, la Lisabona, după ce se va auzi "stop vot!", în finala programată la Altice Arena.Potrivit site-urilor agregatoare ale predicţiilor de la casele de pariuri, ţările favorite la titlul cântecului european sunt Cipru, Israel şi Irlanda.Show-ul finalei aduce în scena de la Lisabona reprezentanţi ai 26 de ţări - 20 calificaţi în urma celor două semifinale, cinci din ţările fondatoare Eurovision şi o reprezentantă a ţării gazdă, Portugalia.România, reprezentată anul acesta de către trupa The Humans, cu piesa "Goodbye", a ratat calificarea în finală, în urma celei de-a doua semifinale de joi.Spectacolul finalei cuprinde şi o demonstraţie de sunete asociate cu Portugalia: stelele muzicii fado, Ana Moura şi Mariza, vor cânta la începutul show-ului. În spectacol este inclusă, de asemenea şi o intervenţie a celui ce a adus trofeul Eurovision în Portugalia, anul trecut, Salvador Sobral.Vineri seara a avut loc repetiţia în cadrul căreia juriile internaţionale şi-au votat favoriţii. Sâmbătă, este rândul publicului să se exprime prin televot, sms sau prin intermediul aplicaţiei dedicate Eurovision, opţiunile juriului de specialitate şi telespectatorilor având ponderi egale.Artiştii ce vor evolua în finala Eurovision, în ordinea intrării în scenă, sunt: Melovin, cu "Under the Ladder" (Ucraina), Amaia y Alfred - "Tu cancion" (Spania), Lea Sirk - "Hvala, ne" (Slovenia), Ieva Zasimauskaite - "When We're Old" (Lituania), Cesar Sampson - "Nobody but You" (Austria), Elina Nechayeva -"La Forza" (Estonia), Alexander Rybak - "That's How You Write a Song" (Norvegia), Cláudia Pascoal - "O Jardim" (Portugalia), SuRie - "Storm" (Marea Britanie), Sanja Ilic & Balkanika - "Nova Deca" (Serbia), Michael Schulte - "You Let Me Walk Alone" (Germania), Eugent Bushpepa -"Mall" (Albania), Madame Monsieur - "Mercy" (Franţa), Mikolas Josef - "Lie to Me" (Republica Cehă), Rasmussen - "Higher Ground" (Danemarca), Jessica Mauboy - "We Got Love" (Australia), Saara Aalto - "Monsters" (Finlanda), EQUINOX - "Bones" (Bulgaria), DoReDos - "My Lucky Day" (Republica Moldova), Benjamin Ingrosso - "Dance You Off" (Suedia), AWS - "Viszlát Nyár" (Ungaria), Netta - "Toy" (Israel), Waylon - "Outlaw In 'Em" (Olanda), Ryan O'Shaughnessy - "Together" (Irlanda), Eleni Foureira - "Fuego" (Cipru) şi Ermal Meta & Fabrizio Moro - "Non Mi Avete Fatto Niente" (Italia).Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 63 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan. AGERPRES/(editor: Karina Olteanu, editor online: Ada Vîlceanu)