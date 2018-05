Momente de groază prin care trece Neymar! Starul Braziliei are emoții înainte de CM: "Mi-e frică să revin după accidentare"

07:30

Toată lumea e cu ochii pe Budapesta, acolo unde cele patru echipe sunt creditate cu șanse egale la trofeu. Gyor, CSM București, Vardar Skopje și debutanta Rostov Don sunt cele mai bune echipe ale Europei la ora actuală.Budapesta găzduiește al cincilea Final Four consecutiv al Ligii Campionilor, la feminin. De când s-a trecut la actualul format, doar capitala Ungariei a găzduit turneele finale, un plus pentru campioana Gyor care joacă an de an cu 10. ...